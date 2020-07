Pese a que Oaxaca continúa en semáforo naranja, Salina Cruz continúa sin celebraciones masivas

-El Presidente Municipal hizo un llamado para no realizar ningún tipo de celebración, para así disminuir los contagios de Covid



Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Salina Cruz Juan Carlos Atecas comentó que a pesar de que el estado de Oaxaca está en color naranja del semáforo epidemiológico, hizo un llamado a la población para que se suspendan todo tipo de celebraciones, para disminuir los contagios de Covid en este municipio de la región del istmo de Tehuantepec.



Mencionó que la mejor forma de celebrar durante esta pandemia, es únicamente con las personas que viven en la misma casa, para así evitar más contagios de Covid, sobre todo porque el número de casos se ha incrementado de manera considerable en las últimas semanas, situación que fue reconocida por el propio Gobernador Alejandro Murat.



Y es que dijo que en una fiesta por muy pequeña que sea, son por lo menos cincuenta personas las que conviven de manera directa, algunas de ellas podrían estar contagiadas, tener síntomas leves o ser asintomático, por esta razón es que el edil hizo este llamado a la población, aunque no especificó si habrá algún tipo de sanción para quienes no aceten esta disposición.



Cabe recordar que el domingo por la noche el gobernador Alejandro Murat informó que el estado de Oaxaca se mantiene en semáforo naranja y aceptó que en las regiones de Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec los casos de Covid se incrementaron.

