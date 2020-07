Más del 50% de Tuxtepecanos no usa cubrebocas, sin embargo autoridades entregarán 10 mil en la Cuenca

-Ya entregaron en Tuxtepec y en Loma Bonita



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Datos de la empresa Tuxtepecana Metrika (Análisis y Encuestas) informan que un 52% de la población en Tuxtepec no usa cubrebocas, el 45% no lo usa en el centro de la ciudad y un 77% no lo usa en las colonias, sin embargo las autoridades insisten en el uso de éste, por lo tanto tienen contemplada la entrega de 10 mil cubrebocas en la región.



El Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, dio a conocer que el pasado viernes iniciaron con la entrega en el municipio de Loma Bonita, el sábado lo hicieron entre algunos restaurantes y hoteles de Tuxtepec, con la finalidad de que todo lo usen, y este lunes lo hicieron en las calles de Tuxtepec.



Lo que se busca, dijo, es que todos los ciudadanos usen el cubrebocas para evitar que sigan en aumento lo casos de covid, siendo 10 mil los que se pretenden entregar, sin embargo de requerir más, estarían solicitándolos.



Al momento llevan alrededor de 6 mil cubrebocas entregados, sin embargo continuarán acudiendo a los municipios para seguir apoyando a los ciudadanos, dando prioridad a los de escasos recursos.



El coordinador puntualizó que estas medidas, como son el uso del cubrebocas, del gel y la sanitización deberían ser permanentes con la finalidad de que en un futuro pueda haber un rebrote de casos, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a cuidarse y a seguir con todas las medidas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario