Magdalena Apasco, cancela festividades por Covid-19

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- El cabildo municipal del H. Ayuntamiento de Magdalena Apasco, tomó la determinación en coordinación con los comités de festejos, de cancelar todas las festividades programadas para este 2020 debido a la pandemia de Covid-19 registrada en los últimos meses y que ha llegado a su punto más crítico en México.

Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de los habitantes de la comunidad y evitar aglomeraciones que propiciarían dichas festividades ya que el realizarlas sería arriesgado e irresponsable porque se expondría a la ciudadanía.

Pedimos la comprensión de la comunidad, así como su apoyo para continuar con las acciones de prevención y evitar más contagios, para que, en el 2021, y según lo determinen las instancias de salud, podamos llevar a cabo todas las fiestas que cada año conmemoramos sin riesgos y con la valiosa presencia de todos.

Los integrantes del cabildo encabezado por el C. Jesús Santiago Santiago, seguiremos resguardando las tradiciones y costumbres pero sobre todo continuaremos tomando acciones que cuiden la salud y la integridad de la ciudadanía.

Comentarios

