Injeo lanza la convocatoria Premio Estatal de la Juventud 2020

-Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 31 de julio a las 15:00 horas a través de formularios Google y redes sociales del instituto

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de julio de 2020.- El Gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (Injeo) lanzó su convocatoria para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2020, la cual tiene como objetivo premiar a jóvenes que por su conducta, dedicación al trabajo o a sus estudios han sido ejemplo de superación personal y progreso para su comunidad.

Podrán participar jóvenes de entre 12 y 24 años de edad que hayan realizado actividades destacadas durante el año inmediato anterior, en las siguientes categorías: Actividades académicas, Actividades productivas, Actividades artísticas, Mérito cívico, Labor social y Protección al ambiente.

Como parte de este premio se otorgará en cada categoría la medalla al Mérito “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, máximo reconocimiento del Gobierno de Oaxaca a la juventud oaxaqueña.

Este año debido a la contingencia sanitaria las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas, morales y colectivos hasta el 31 de julio a las 15:00 horas a través del registro digital de los formularios Google / https://forms.gle/1LYbYaZrjPDVWkvf9, https://forms.gle/d9DE7P2kLzPA3gHF6, [email protected] y Redes sociales oficiales del instituto: Facebook injeoaxaca y Twitter @Injeo_GobOax

Para mayor información podrán consultar las bases de participación en el sitio https://www.oaxaca.gob.mx/injeo/convocatoria-premio-estatal-de-la-juventud-2020/

Comentarios

