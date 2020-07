Inician inscripciones para Universidad “Benito Juárez” en Valle Nacional

-Señalan que se busca albergar a 300 alumnos que desean cursar la carrera Medicina Integral de Salud Comunitaria, aprovechando los beneficios que otorga el Gobierno Federal.

Alex Morales

Oaxaca, Valle Nacional.- Pese a la situación que se vive en la región debido a la contingencia por el Covid-19, docentes de la universidad Bienestar “Benito Juárez” con sede en Valle Nacional iniciaron con las inscripciones para el nuevo Ciclo escolar en la carrera de Medicina Integral de Salud Comunitaria, así lo dio a conocer Daniel Santos, encargado de atención a los interesados.



Aunque reconoció que hasta el momento no hay una fecha específica para el inicio de clases debido a la pandemia, comentó que se está en el proceso de recepción de documentos de los jóvenes que se registraron solamente en la plataforma oficial de esta Institución y se espera que en este nuevo calendario, se busque llegar a los 300 acreditados que deseen estudiar esta carrera, aprovechando todos los beneficios del Gobierno Federal.



Así mismo aseguró que se busca garantizar la estancia de los jóvenes, por lo que detalló se seguirá manejando el control sanitario para que puedan estudiar con tranquilidad y bajo un esquema rígido de salud, para así evitar contagios dentro de las aulas que afecten tanto a estudiantes y docentes.

Por otro lado abundó que a pesar de que ha habido retraso en la construcción de esta universidad, dijo que se está contemplando iniciar las clases en ese inmueble, como ya estaba programado, por lo que espera que el proyecto de construcción esté todo listo, para que así puedan tener luz verde para el inicio las clases.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario