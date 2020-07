Exhortan los SSO a la población continuar con medidas preventivas ante COVID-19; siguen los contagios en la entidad

-Los municipios de Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Huajuapan de León y algunos del Istmo presentan mayores contagios, por lo que se deben redoblar las medidas preventivas



-Los contagios siguen aumentando, es indispensable el uso de cubrebocas, sana distancia, el lavado de manos con agua y jabón y quedarse en casa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este lunes 13 de julio, se han registrado 7 mil 778 casos confirmados a COVID-19, es decir se suman 42 casos nuevos.



Agregó que se han notificado 12 mil 566 casos, de los cuales 3 mil 686 han sido negativos y mil 102 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, hay 6 mil 449 recuperados y lamentablemente 745 defunciones, pues se presentaron nueve decesos más, además hay 584 casos activos.



Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales presenta 5 mil 077 casos confirmados y 401 decesos, seguido de Tuxtepec con mil 132 y 155 decesos, el Istmo 656 casos y 93 decesos, Mixteca 446 y 42 decesos, Costa 313 y 28 decesos y la Sierra (Norte) 154 y 26 decesos.



Dijo que los 42 casos nuevos se encuentran distribuidos en 15 municipios, siendo los principales que presentan el mayor número de contagios el de Oaxaca de Juárez con 18, San Juan Bautista Tuxtepec 10, San Baltazar Chichicapam dos y el resto un solo caso respectivamente.



Por institución, los SSO han atendido a 5 mil 217 casos, el IMSS régimen ordinario mil 477, el ISSSTE 475, IMSS Bienestar 285, Sedena 158, Semar 66, Pemex 60 y otras unidades 40. Del personal de Salud 476 médicos se han contagiado, 610 son personal de enfermería y 391 otros trabajadores y trabajadoras del sector.



Azamar Cruz dijo que de los 584 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria uno Valles Centrales registra 295, Tuxtepec 136, Mixteca 69, Istmo 38, Costa 35, y la Sierra (Norte) 11 casos.



De las 745 defunciones, el grupo de edad de 65 y más años presenta 309 decesos, el de 50 a 59 años 186, de 60 a 64 con 102. Asimismo, las comorbilidades asociadas siguen siendo la diabetes, hipertensión y obesidad. Por sexo, 473 han sido hombres y 269 mujeres.



En relación a la ocupación hospitalaria, durante esta jornada de manera global se reporta 47.3% de ocupación del total de camas destinadas para pacientes COVID-19. En los SSO 43.1%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 61.3%; el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, Sedena 36.1%, ISSSTE 47.7%, IMSS ordinario 61.7%, IMSS Bienestar 22.6%, Pemex 100%, Semar 73.3%.



En su intervención la responsable estatal de Salud Mental de los SSO, Erika Ruiz Santiago, presentó el tema: “la salud mental de los adultos mayores”, en la que destacó que existen cuatro factores de riesgo que afectan a este sector, como la modificación de los entornos, lo que antes hacían, las relaciones sociales y la interacción con sus familiares.



Ante ello, recomendó llevar una alimentación activa, evitar el consumo de alcohol, tabaco y comida chatarra, para preservar y para fortalecer los factores protectores en los adultos mayores, la actividad física en la medida de lo posible de acuerdo a las capacidades que el adulto mayor tenga, el trabajo manual, caminar al interior de la casa y mover las piernas.



Finalmente, dijo que el estado de ánimo de los adultos mayores dependerá del apoyo de los familiares, por lo que señaló que existe la línea de vida: 800 911 2000 para recibir orientación, y si presentan síntomas como tos seca, fiebre, dolor de cabeza o pecho, estornudo, dificultad para respirar, o malestar general, deben llamar a los teléfonos de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741.

Comentarios

