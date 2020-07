En Ojitlán, realizarán campaña de sanitización a vehículos

-No únicamente es para transporte público también para servicio particular

De la Redacción

Tuxtepec , Oaxaca.- Hasta el corte de este domingo en el municipio de Ojitlán se reportaban 15 casos confirmados de covid, situación que ha obligado a las autoridades a incrementar sus medidas, para evitar más contagios, por lo tanto realizarán una campaña de sanitización en la cabecera municipal.

En un comunicado las autoridades han informado de la campaña de sanitización para este miércoles 15 de julio, dirigida no únicamente para los transportistas también para el público en general, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la explanada municipal.

Esta es otra de las acciones que están implementando en el municipio de Ojitlán, en donde además continúan con el perifoneo de las medidas que deben de seguir implementando en este municipio, la difusión de las medidas son en español y en chinanteco, con la finalidad de que todos continúen quedándose en casa para evitar más casos de covid.

Aunado a esto para que no se presenten casos de dengue, zika y chikungunya entre la población, las autoridades se han encargado de la fumigación de espacios públicos y algunos puntos para que no haya casos de estas enfermedades transmitidas por el mosco.

