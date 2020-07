Detecta sector Salud 186 casos nuevos de COVID-19

-Suman 518 casos activos en la entidad, Oaxaca de Juárez el municipio de mayor incidencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de julio de 2020.- Con 186 casos positivos y 20 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, la incidencia acumulada de la epidemia en el territorio oaxaqueño, ha llegado a los siete mil 964 pacientes confirmados y 765 muertes.

La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, informó que al corte de este martes 14 de junio, la cifra de personas contagiadas en los últimos 14 días alcanzó los 518, siendo Oaxaca de Juárez la zona con mayor incidencia, al registrar 115, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 88 reportes.

Del total de pacientes activos –dijo- 249 se ubican en Valles Centrales, 104 en Tuxtepec, 64 en el Istmo, 63 en la Mixteca, 26 en la Costa y 12 en la Sierra (Norte).

Aseveró que este martes se identificaron 46 municipios con contagios nuevos, dentro de los que destacan: Oaxaca de Juárez con 48, Salina Cruz con 15, Santo Domingo Tehuantepec con 14, San Juan Bautista Tuxtepec con 11, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 10 y Santa Lucía de Camino con nueve.

Este día también se incorpora a la lista de zonas de COVID-19 San Simón Zahuatlán y San Mateo Yucutindoo, ambos lugares con un caso cada uno.

La subdirectora de Innovación y Calidad señaló que se han notificado mil 108 personas sospechosas, tres mil 784 han dado negativo y seis mil 681 pacientes se han recuperado de la enfermedad respiratoria.

Añadió que del total de positivos, de acuerdo al sexo, los hombres persisten como el grupo de la población más afectada con cuatro mil 387 casos, cifra que representa el 55%; y respecto a la edad, los adultos mayores de 65 años y más concentran el rango más alto de defunciones con 320 registros.

Mencionó que es necesario la colaboración de la sociedad en la adopción estricta de las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas, pues así será la única manera de evitar el incremento de contagios.

Finalmente, la funcionaria exhortó a las y los comerciantes a cuidar la salud de sus empleados y clientes, al intercambiar billetes y monedas usar gel antibacterial, evitar tocarse la cara durante la jornada laboral, limpiar y desinfectar constantemente las superficies que se tocan con frecuencia como estaciones de trabajo, cajas registradoras, terminales de tarjetas bancarias, manijas de puertas o mesas, y lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.

