Concluye el 17 de julio proceso de entrega de fichas a distancia en Escuelas Normales: IEEPO

-Las convocatorias correspondientes se pueden consultar en la página web institucional y las clases presenciales iniciarán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de julio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa a los aspirantes a ingresar a las diferentes licenciaturas que imparten las Escuelas Normales del Estado, bajo la modalidad escolarizada, para el ciclo escolar 2020-2021, que la fecha límite para entrega de fichas, de manera virtual, es el 17 de julio.

Las convocatorias correspondientes se pueden consultar en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo/, donde podrán consultar el procedimiento a seguir, los requisitos y documentación que se debe enviar vía correo electrónico para su revisión y validación.

Por indicaciones del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, ha impulsado proyectos enfocados a construir estrategias pedagógicas, estructurales y de vinculación en este sistema, en beneficio de la formación de las y los futuros docentes.

Egresados de bachillerato o preparatoria podrán elegir alguna de las 11 instituciones públicas, en las que se ofertan las licenciaturas en: Educación, Educación Inicial, Preescolar o Primaria, Primaria Intercultural Bilingüe, Preescolar Intercultural Bilingüe, Educación Física, Educación Especial en el área auditiva y de lenguaje y Educación Especial en el área intelectual.

La matrícula de cada escuela dependerá de la capacidad en infraestructura y personal docente con la que cuenten. Además, las y los aspirantes a ingresar, deberán cumplir con los requisitos establecidos en cada convocatoria y presentar el examen de selección correspondiente, programado para el 15 de agosto.

De acuerdo con el calendario del proceso de nuevo ingreso a Escuelas Normales, la publicación de resultados del examen será el 17 de agosto, y del 18 al 21 del mismo mes el trámite de inscripción de nuevo ingreso y el siete de septiembre el inicio de clases, que será presencial siempre y cuando el estado y los municipios donde se ubiquen las instituciones, se encuentren en semáforo verde.

Las instituciones en el estado son: el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande (CREN), la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), la Escuela Normal de Educación Preescolar (ENEPO), la Escuela Normal Experimental de Teposcolula (ENETO), la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH) y la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas de Putla (ENELC).

También la Escuela Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza de Cacahuatepec (ENEC), la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan del Progreso (ENRUVA), la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI) y la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE).

