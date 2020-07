CONAGUA detectó hospitales Covid que no cumplían con norma para potabilizar agua

-A estos hospitales se les suministró el vital líquido por medio de pipas y se le dio dinero al gobierno del estado para la compra de insumo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dio a conocer que están apoyando a once hospirales Covid en el estado de Oaxaca, de éstos dijo el Director General del Organismo Pacífico-Sur Julio López Hernández, que al menos tres o cuatro no cumplían con la norma de concentración de cloro para la desinfección del agua.



Pese a esto la dependencia apoyó a estos hospitales con el suministro de agua por medio de pipas y plantas potabilizadoras, a estos nosocomios se les entregó alrededor de 1.8 millones de litros de agua, para que se pudiera atender a los pacientes con Covid, esta entrega también se hizo en comunidades marginadas.



Asimismo indicó que se dio dinero en efectivo al gobierno del estado, para que se adquirieran insumos y con estos desinfectar el agua en los hospitales Covid y en las comunidades en dónde se entregó agua por medio de pipas, también se entregaron 50 mil litros de agua embotellada a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEPIA).



Detalló que se comentó a la SEPIA, que estas botellas de agua se entregaran en las comunidades que en realidad lo necesitaran, además dijo que Oaxaca cuenta con mucha agua, sin embargo no se tiene la infraestructura necesaria, para hacer llegar agua potable a varias comunidades.



No obstante aclaró que se está trabajando en proyectos para abastecer del vital líquido a las comunidades más marginadas, para ello indicó que le corresponde al gobierno del estado y a los municipios, hacer las gestiones correspondientes, para que se realicen este tipo de obras.

