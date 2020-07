Cierra ISSSTE Tuxtepec, no hay espacio para pacientes covid

-La clínica cuenta con 10 camas, las cuales están llenas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace unos días personal del ISSSTE en Tuxtepec, dio a conocer la falta de espacio en la clínica, con un anuncio de “cupo lleno” llamaban a la población con síntomas de covid, a no acudir ya que no serían recibidos.

Sin embargo la noche de este lunes el llamado fue más intenso, ya que clocaron un anuncio más especifico informando a la ciudadanía que ya no atenderán a los pacientes con covid “Estimados derechohabientes y público en general, les informamos que por el momento hemos excedido nuestra capacidad para atender a pacientes con covid-19 y no contamos con más camas disponibles”.

Y es que esta clínica cuenta con 10 camas asignadas al área covid, sin embargo debido a que en los últimos días los casos de covid han aumentando, el área está llena y algunos pacientes los envían a Veracruz, para que reciban atención medica.

Aunado a esto, el personal con el que cuentan es mínimo, ya que muchos están en resguardo por ser parte de los grupos vulnerables y otros más han enfermado, por lo tanto entre sus demandas al igual que en otras clínicas y hospitales, están exigiendo personal.

Cabe hacer mención que el ISSSTE en Tuxtepec atiende a alrededor de 80 mil derechohabientes, no solo de Tuxtepec si no de la Cuenca del Papaloapan.

