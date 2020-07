Van alrededor de 20 comercios de Tuxtepec supervisados, cumplen con todas las medidas

-En espera hay 50 negocios que ya enviaron su solicitud, para que sean supervisados

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio Jimmy Davis Santos, señaló que ya supervisaron 20 comercios de Tuxtepec y los cuales cumplen los requisitos que se plantearon, y están a espera de entregarles un documento que los respalde para que los ciudadanos sepan que sí cumplen los protocolos de sanidad.

Dijo que además están en espera de supervisar 50 comercios más, ya que sus propietarios enviaron un correo a la dirección de comercio por lo tanto en próximos días van a supervisarlos, con la finalidad de que reciban un documento que los respalden y puedan mostrar a sus clientes.

Por lo tanto posterior a la supervisión se les entregará un certificado y un sticker que será colocado a la vista de los clientes, y así se sientan seguros de que puedan comprar en ese negocio.

Sería el próximo miércoles la fecha límite para que los comerciantes envíen sus solicitudes, sin embargo podrían extenderla y así haya más comerciantes certificados.

Los requisitos que deben cumplir son una solicitud enviada al correo de la dirección, así mismo en el negocio, tengan todo lo indispensable, como gel, cubrebocas, la capacitación del personal, un tapete sanitizante o algo similar, y así dar la garantía a los ciudadanos.

