Tras cierre del mercado en Loma Bonita, carniceros se manifiestan

-Los tablajeros rentan en el Mercado, y como está cerrado no puede vender la carne

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, los carniceros del municipio de Loma Bonita específicamente los del Mercado Vicente Guerrero, exigen que los dejen abrir sus locales y poder vender su producto, ya que ellos están al interior de este mercado, sin embargo como fue cerrado, argumentan que no tienen un lugar para vender su producto.

Y es que tras el acuerdo del cabildo se acordó cerrar el comercio no indispensable por 8 días más, y a pesar de que los carniceros venden productos necesarios, ellos rentan en el mercado Vicente Guerrero y como la directiva decidió cerrarlo, pues no cuentan con un espacio para vender la carne.

Tras ser escuchados por personal del área de comercio, se acordó que iba a llevar la solicitud al presidente Municipal Raymundo Rivera y ver si los dejarán vender este alimento, aunque la iniciativa de cerrar el mercado fue de la misma directiva, no de las autoridades.

Y es que desde los primeros días de julio se acordó cerrar el comercio no indispensable, con la finalidad de evitar que los casos de covid, vayan en aumento, así como las defunciones, ya que hasta el momento reportan las autoridades más de 40 defunciones sospechosas de covid, lo que ha preocupado a las autoridades y que decidieran tomar medidas más drásticas.

Así mismo, autoridades de salud, capacitaron al sector comercial con la finalidad de que tomen todas las medidas y así adaptarse a la nueva normalidad, las recomednaciones principales son quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente, cuidar a los grupos vulnerables, y mantener limpios los hogares.

