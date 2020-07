Temperaturas superiores a 40 grados en 12 estados

Este lunes 13 de julio el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que debido a un canal de baja presión se generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte, centro y sur de la República Mexicana, incluyendo al Valle de México.

Por otra parte, la onda tropical No. 16 y otro canal de baja presión extendido sobre la Bahía de Campeche, ocasionarán chubascos, descargas eléctricas y ráfagas de viento al paso de las tormentas en la Península de Yucatán y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país.

La onda tropical No. 15 asociada con una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, favorecerán lluvias en el occidente del país.

Finalmente, se mantendrán temperaturas muy calurosas en los estados fronterizos del norte de México, con temperaturas máximas superiores a 40 °C en 12 entidades del territorio nacional.

Para el Valle de México se pronostica un cielo parcialmente nublado con incremento durante la tarde y lluvias aisladas en la Ciudad de México y Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posibles granizadas.

En tanto para la capital del país se espera una temperatura máxima de 27°C y mínima de 13°C, mientras que para la capital del Estado de México la temperatura máxima será de 24°C y mínima de 10°C.

Temperaturas máximas de 40°C a 45°C en: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

