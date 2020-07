Regresan ambulantes a centro histórico y zócalo de Oaxaca

-Esto, luego de que el estado inicia la segunda semana en semáforo naranja

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Comerciantes ambulantes se empezaron a instalar en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca de Juárez y en el zócalo capitalino, esto debido a que la entidad inició este lunes con la segunda semana en semáforo naranja, pese a que los contagios continúan registrándose en la capital oaxaqueña.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se pudo comprobar que en el andador turístico se han instalado algunas personas sobre la banqueta para vender sus productos que son principalmente artesanías, así mismo se pudo apreciar que ya hay más personas en las calles del centro de la ciudad de Oaxaca.

En cuanto al zócalo capitalino, las jardineras lucen llenas de personas y se incrementó la afluencia de personas en el lugar, esto debido a que el zócalo fue reabierto, aunque en su momento se informó que habría operativos en los espacios públicos para evitar aglomeración de personas.

Así mismo muchos puestos ya se instalaron en el zócalo capitalino, además de los lustradores de calzado, quienes acordaron turnarse para trabajar como medida de prevención y la movilidad de personas se incrementó de manera considerable.

Cabe mencionar que le Gobernador Alejandro Murat informó la noche de este domingo que Oaxaca se mantenía en semáforo color naranja y reconoció que en Tuxtepec y el Istmo los casos se han incrementado y la única recomendación fue la de no bajar la guardia.

