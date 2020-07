Realizará el IEEPO los días 13 y 14 de julio pago de nómina adelantada bajo los protocolos sanitarios

-Con motivo del receso escolar y siguiendo el protocolo, así como las medidas sanitarias establecidas, se efectuará la entrega de cheques

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de julio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), realizará el pago de nómina vía cheque correspondiente a tres quincenas, los días 13 y 14 de julio próximo; en Valles Centrales con base a una calendarización por inicial de apellido en orden alfabético y en el interior del estado siguiendo los protocolos establecidos.

Considerando las medidas decretadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y en atención a las indicaciones del director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, se estableció como prioridad el cuidado de la salud del personal del sistema educativo estatal, tanto en ésta como en otras actividades esenciales del organismo.

El pago de la nómina ordinaria correspondiente a las quincenas 13 y las adelantadas 14 y 15 con motivo del periodo de receso escolar, en la pagaduría de San Felipe del Agua, en la ciudad de Oaxaca de Juárez se efectuará el lunes 13 de julio, con la letra del apellido de la A a la C, en el horario de 8:00 a 10:30 horas; de la D a la G, de 11:00 a 12:30 y de la H a la L, de 13:00 a 15:00 horas.

El martes 14 de julio de 8:00 a 10:30 horas se atenderá de la M a la Q; de 11:00 a 12:30 horas la S y V y finalmente de las 13:00 a 15:00 horas corresponderá al bloque R, T, U, W, X, Y, Z. El miércoles 15 se hará la entrega de estímulos por años de servicio al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), de 8:00 a 15:00 horas.

Para la entrega de los cheques, las y los trabajadores de la educación deberán presentar copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y por higiene, llevar su propio cubreboca y bolígrafo personal.

En el interior del estado, el pago de la nómina de las tres quincenas se efectuará respetando los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias, los días 13 y 14 julio, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

El IEEPO exhorta a quienes acudan a este trámite, seguir las medidas de prevención que se les indiquen y guardar entre sí un metro y medio de distancia en la fila de espera.

