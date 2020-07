Oaxaca en semáforo naranja y más camas de hospital para el Istmo: AMH

-Se redoblarán los esfuerzos en la región del Istmo y la Cuenca del Papaloapan

-El Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza contará con 42 camas

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de julio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que Oaxaca se mantendrá en color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, esto de acuerdo a lo anunciado por las autoridades federales.

Precisó también que en la región del Istmo y la Cuenca del Papaloapan se redoblarán los esfuerzos de prevención, ya que han sido éstas las zonas en donde se ha registrado un mayor incremento de contagios por COVID-19.

Además de pedir a las y los oaxaqueños actuar con responsabilidad ante la pandemia, mencionó que se aumentará el número de camas disponibles en la región del Istmo, específicamente en el Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, que pasará de 25 a 42 camas.

Finalmente, Murat Hinojosa reiteró a la población el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, así como seguir ejerciendo las medidas de higiene y prevención como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y, de ser posible, quedarse en casa.

“Estoy cierto de que si cumplimos estas instrucciones de manera disciplinada, seguiremos transitando de manera estable en esta nueva normalidad, juntos seguiremos construyendo el Oaxaca que nuestras familias requieren, con salud”, finalizó el Mandatario Estatal.

