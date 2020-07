Implementa Cobao emisión de certificados electrónicos de estudios a sus egresados

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de julio de 2020.- A fin de hacer más eficiente, ágil y segura la entrega de certificados para las y los jóvenes que egresan del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), se ha implementado en este subsistema educativo la entrega de certificados electrónicos.

Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y bajo la premisa de mejorar los procesos con eficiencia y calidad en el servicio, el director general del Cobao, Rodrigo González Illescas, impulsa la certificación electrónica, haciendo con ello patente el compromiso por la educación pública de calidad.

El proceso de Certificación electrónica del Cobao fue aprobado por la Subdirección de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación de la Dirección General de Acreditación, Revalidación e Incorporación (DGAIR), además obtuvo la validación de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior, con fundamento en el artículo 41, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), así como en las Normas Específicas para la implementación y Uso de Documentos Electrónicos de Certificación de Estudios por las áreas de control escolar de las Autoridades Educativas de Educación Media Superior.

Por ello, los certificados electrónicos del Cobao cuentan con el registro en el Catálogo Nacional de Formatos de Certificación del Sistema Educativo Nacional.

La certificación electrónica tiene múltiples ventajas, las y los egresados del Cobao recibirán un documento oficial con información de los aprendizajes adquiridos al acreditar totalmente un plan de estudios de Educación Media Superior, que cuenta con el reconocimiento social para incorporarse al sector productivo.

Otra ventaja es que el documento tiene un sello digital y un código QR que le dan validez, debido a que está enlazado con las plataformas oficiales del Cobao y DGAIR las cuales le dan certeza y confiabilidad a la información que se encripta en este código.

El documento también cuenta con una firma electrónica avanzada, única e infalsificable. Gracias a la firma electrónica, el certificado no llevará fotografías, además que no requiere carta de autenticidad ni legalización.

Con el formato electrónico se promueve la entrega ágil de los documentos, debido a que el certificado se puede imprimir en diferentes papeles como, bond u opalina.

El certificado electrónico se les enviará a las y los egresados del Cobao de la generación 2017’B – 2020’A vía correo electrónico, además podrán consultar su validez en la página www.cobao.edu.mx.

El nuevo proceso de certificación electrónica evitará que las y los jóvenes egresados salgan de sus casas durante la contingencia sanitaria, y con ello apegarse a las medidas de salud preventivas para evitar la propagación del COVID-19.

Las y los egresados que deseen actualizar su correo electrónico o tengan alguna duda, pueden comunicarse con los directivos del plantel en el que estudiaron.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca se encuentra comprometido con la seguridad de su comunidad estudiantil, así como de su planta docente, administrativa y directiva, por ello, hace uso de las nuevas tecnologías para el bienestar de toda la comunidad Cobao.

