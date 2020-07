Hospital de Nochixtlán cierra tras brote de Covid

-Se reportaron 27 casos positivos y una defunción a causa de este virus entre el personal que labora en el nosocomio

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado sábado 11 de julio, el H. ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, en coordinación con la Directora del Hospital básico comunitario, Dra. Edith García Casas, emitieron un comunicado en el que informaron que el hospital permanecerá cerrado desde el domingo 12 hasta el 15 de julio, reabriendo el día jueves 16 del mismo mes.

Esto, como medida de seguridad sanitaria ante el covid-19, ya que registraron 27 casos positivos y una defunción entre el personal que labora en el mismo, por lo que se llevara a cabo la sanitización de este nosocomio.

Por último, hacen mención de que en caso de requerir atención médica, pueden trasladarse al Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), o en caso de no contar con la atención que requieren en este, deberán comunicarse directamente con la Regidora de Salud Pública y Asistencia Social, Matilde Vázquez Sandoval.

