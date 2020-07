Frente Oaxaqueño Popular Estudiantil Campesino, denuncia abuso de autoridad de agentes estatales

-El denunciante dijo que el dos de junio elementos de la AEI lo “levantaron”, lo agredieron y fueron a su domicilio sin una orden de cateo

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Esteban Rincón Revilla y un grupo de estudiantes e integrantes del Frente Oaxaqueño Popular Estudiantil Campesino (FOPEC), se manifestaron frente a palacio de gobierno, para denunciar abuso de autoridad por parte de agentes estatales de investigación, pues lo quieren involucrar en delitos que dijo desconocer.

Por ello pide una mesa de diálogo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y con la Secretaría General de Gobierno, para abordar este asunto, Rincón Revilla dijo que el pasado dos de junio por la tarde, lo “levantaron” sin previa identificación como agentes estatales de investigación, incluso dijo que le dijeron que eran miembros de un cártel.

Detalló que durante el tiempo que estuvo retenido en contra de su voluntad, lo llevaron a las antiguas instalaciones de la procuraduría en San Antonio de la Cal, lo golpearon, mientras que otro grupo fue a su domicilio y le robaron varios objetos, pues no llevaban ninguna orden de cateo.

Agregó que por estos hechos interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República, debido a que después de este incidente, ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones, motivo por el cual teme por su vida, toda vez que se ha documentado en varias ocasiones que algunos elementos de instancias de procuración de justicia, “desaparecen” a personas.

Esteban Rincón es dirigente del FOPEC y dijo que no se trata de un acto de intimidación hacia la organización, pues las agresiones han sido directamente hacia él, incluso relató que le preguntaron si conocía a varias personas, por lo que piensa que se trata de delitos considerados como graves y manifestó que no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra.

Finalmente dijo que en aquella ocasión fueron dos o tres camionetas las que le cerraron el paso, lo encañonaron y lo subieron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario