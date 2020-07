Fallece Ballesteros, ex comandante de tránsito en la Cuenca del Papaloapan por covid

-Fungió como director de la entonces Policía Judicial de Oaxaca en el sexenio de Diódoro Carrasco y jefe de la Policía Federal de Caminos

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este domingo falleció el ex comandante de tránsito regional en la Cuenca del Papaloapan, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, tras permanecer varios días hospitalizado, a decir de fuentes cercanas falleció de covid.

El pasado viernes, se corrió el rumor de su muerte, sin embargo fue desmentido por sus familiares, pero fue la noche de este domingo que falleció en el ISSSTE, en donde permaneció hospitalizado en los últimos días, ya que su estado de salud era grave.

Cabe mencionar que José Trinidad Rodríguez Ballesteros fue director de la entonces Policía Judicial de Oaxaca en el sexenio de Diódoro Carrasco y jefe de la Policía Federal de Caminos en diversas entidades del país; recientemente fungió como delegado de la Policía Vial en Tuxtepec, y tenía a su cargo todas las comandancias municipales de la región.

