En Juchitán denuncian falta de atención del edil ante el covid-19

-Esto debido a que se encuentran cerrados los hospitales y les piden que asistan con particulares, sin embargo la economía no se los permite

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, llevaron a cabo una manifestación donde denuncian a su presidente, Emilio Montero, debido a que no atiende las necesidades de los ciudadanos ante el Covid-19.

Una de las manifestantes, mencionó que los hospitales en Juchitán se encuentran cerrados, solo atienden casos urgentes y a pesar de tener familiares enfermos les niegan el servicio, por lo que les piden que asistan con médicos particulares, sin embargo, la mayoría de las personas no cuenta con la economía para poder pagar por estos servicios.

“Somos gente de aquí de Juchitán que estamos ahorita cansadas de Emilio Montero, el hospital está cerrado los centros de salud solamente si es urgencia te atienden” mencionó.

Asimismo, hace mención que en el panteón “Domingo de ramos”, están cobrando para poder enterrar a sus difuntos, sin embargo se encuentran inconformes debido a la falta económica de los ciudadanos.

“El nuevo panteón Domingo de ramos los están excavando y están cobrando para enterrar a los muertos, si no tenemos para comprar un medicamento ¿vamos a tener para pagar un entierro?”, expresó.

Por estas razones pide al edil que deje el puesto, así como también muestra su decepción al haber votado por el mismo.

Por otro lado, una jóven con siete meses de embarazo, manifestó que en el hospital le dijeron que tendrá que pagar una cuota para poder dar a luz a su hijo, de entre diez a doce mil pesos.

“Me están pidiendo que debo pagar una multa por dar a luz a mi hijo de 10 mil pesos a 12 mil pesos, cuando yo de mi primera hija no pagué nada” mencionó

De igual manera, menciona que se encuentra pagando todos los servicios, los cuales deberían ser gratuitos ya que son por parte del gobierno.

“Pues cada vez que voy a hacerme mis estudios me están cobrando, me cobraron 2 ultrasonidos de 350, cuando yo creo que ahí es de todo el gobierno pues nos deben de apoyar”, indicó.

Cabe mencionar, que el Hospital Macedonio Benítez Fuentes se encuentra cerrado debido a que se registró un brote de Covid-19 entre los trabajadores de este nosocomio, son 170 casos positivos de personal infectados, y sumados con los 120 anteriores se registran en total 290 casos de una plantilla laboral de 385 trabajares.

