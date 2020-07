Cierra Oaxaca la semana con 7 mil 736 casos acumulados de COVID-19

-El padecimiento infeccioso se mantiene activo en 1OO municipios de la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de julio de 2020.- Oaxaca ha llegado este domingo 12 de julio a un acumulado de siete mil 736 casos y 736 defunciones a causa del COVID-19, informó el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.

De acuerdo al informe epidemiológico de la enfermedad respiratoria, los 127 nuevos pacientes registrados con esta enfermedad en las últimas 24 horas, corresponden a 45 municipios, por lo que a la fecha el virus se encuentra activo en 726 personas, las cuales se ubican en 100 localidades de la entidad.

El funcionario precisó que del total de víctimas fatales, siete son nuevos decesos; seis mil 274 personas se han recuperado del padecimiento, mil 011 se encuentran en espera de resultados, así también tres mil 675 han dado negativo a la prueba de diagnóstico, de un total de 12 mil 422 notificaciones.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), especificó que Valles Centrales contabiliza cinco mil 049 casos positivos y 398 fallecimientos; Tuxtepec mil 121 confirmados y 155 decesos; el Istmo 655 personas con la enfermedad, de las cuales 90 han perdido la vida; la Mixteca presentó 445 registros y 40 muertes; la Costa 312 y 28 perdidas fatales, y la Sierra (Norte) 154, de esta cifra 25 pacientes fallecieron.

Reiteró que del total de casos diagnosticados con el padecimiento, el grupo de edad con la incidencia más alta es de 25 a 44 años de edad, quienes alcanzaron los tres mil 571 contagios; seguido por el de 50 a 59 años con mil 330.

El responsable de la política sanitaria en el estado reconoció la labor que realiza todo el equipo del Sector, que se encuentra brindando atención médica para que los pacientes restablezcan su salud, y es que –dijo- lamentablemente a pesar de las medidas de protección, a la fecha se tiene el reporte de un global de mil 474 trabajadores que han presentado síntomas de la enfermedad.

Asimismo, puntualizó que en la red hospitalaria en el estado, al corte de este domingo, se tiene el 50.2% de ocupación de camas asignadas para pacientes que presenten complicaciones médicas a causa del virus; sin embargo, advirtió que esta cifra varía constantemente de acuerdo a las altas médicas.

Finalmente recordó a la población que en caso de presentar síntomas respiratorios, deben comunicarse al teléfono 800 770 84 37, al 951 516 8242, 951 516 12 20 o vía WhatsApp al número 951 297 57 41 para una atención oportuna y eficaz en el protocolo de atención a seguir.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario