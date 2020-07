CATEM bloquea calles de Oaxaca, tras señalamiento de balacera el domingo por la noche

-En el accidente estuvo involucrado un taxi pirata adherido a CATEM y argumentan que fue la policía estatal la que los agredió con armas de fuego

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Transportistas de la CATEM iniciaron una serie de bloqueos en distintos puntos de la capital oaxaqueña, derivado del accidente vehicular que se registró la noche del domingo en inmediaciones del monumento a la madre, en dónde uno de los involucrados fue un taxi pirata que está afiliado a la organización.

De acuerdo a información que empezó a circular en redes sociales después del accidente, se escucharon detonaciones de armas de fuego, en primera instancia se dijo que fueron integrantes de la CATEM quienes realizaron los disparon, sin embargo este sindicato emitió un comunicado en el que afirman que fueron elementos de la policía estatal, quienes dispararon en contra del chofer del taxi.

Esto sucedió porque elementos de la policía estatal intentaron detener al taxista responsable del accidente, situación que no permitieron los integrantes de la CATEM, lo cual derivó un supuesto enfrentamiento, y es que el chofer del taxi fue quien se pasó un alto y fue lo que provocó el accidente.

Sin embargo la CATEM manifiesta que el culpable fue el conductor del otro vehículo el cual se dio a la fuga y la organización no permitió la detención de su compañero, por lo que no hubo detenidos en este accidente, por ello la organización pide a las autoridades que se inviestgue este caso, pues señalan que ellos fueron agredidos por elementos de la policía municipal y la policía estatal.

