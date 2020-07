Asciende a 146, número de migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos: IOAM

-Hasta el 13 de julio, se tienen contabilizados 146 oaxaqueños que perdieron la vida en Estados Unidos a causa de esta pandemia

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 13 de julio de 2020.-El Gobierno del Estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), da a conocer que con base en la información recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al corte del 13 de julio del 2020, se tiene un registro oficial de 146 migrantes oaxaqueños fallecidos en los Estados Unidos a causa del COVID-19.

La directora general del IOAM, Aída Ruiz García, comunicó que ascienden a mil 705 el número de mexicanos que lamentablemente han perdido la vida en la Unión Americana por esta contingencia, siendo el estado de Puebla el de mayor afectación con 509 y Guerrero con 180 ciudadanos fallecidos, respectivamente.

Señaló que, por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el IOAM, brinda en todo momento el acompañamiento a las familias de los migrantes afectados, así como la asesoría legal y principalmente el costo al 100% del traslado de la Ciudad de México a su comunidad de origen.

Apuntó, que en lo que va de este año, el IOAM ha gestionado la repatriación de 134 restos mortuorios, 27 de ellos siendo COVID-19 la causa de fallecimiento.

Finalmente, Ruiz García, compartió los medios para quien solicite el apoyo o asesoría durante esta contingencia: correo: [email protected] y número 951 127 5499 para brindar asesoría jurídica y para el servicio de traslado de restos mortuorios a través del correo: [email protected], o bien, en el número telefónico 951 242 51 14.

