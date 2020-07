A más de 3 meses de contingencia, pintores de Tuxtepec sin trabajo y sin apoyos

-Piden que los apoyen a cambio de trabajo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras varios meses de contingencia, hay varios sectores de Tuxtepec los que están afectados, en su momento lo externaron los fotógrafos, taxistas y los comerciantes, en estos momentos son los pintores los que reclaman trabajo y apoyos.

El Secretario General del sindicato de rotulistas en Tuxtepec Octaviano Carrillo Martínez, señaló que la situación es crítica para ellos, ya que solo recibieron n apoyo en despensa la inicio de la contingencia, sin embargo en estos momentos reclaman más apoyos.

Aunado a esto, no hay trabajo ya que la iniciativa privada no los contratan pensando que ellos van a llevar el virus a algunos hogares, además aunque ya solicitaron a las autoridades que los apoyen económicamente y posteriormente les paguen con trabajo, hasta el momento no han obtenido una respuesta a pesar de que pagarían el préstamo pintando parques, edificios u otros.

Aseguró que no piden mucho, solo piden un poco de recurso para poder sobrevivir estos días, mientras siguen en busca de trabajo.

Esta situación ha provocado que los agremiados se acerquen con él para que gestione apoyos; aunado a esto ya han fallecido 2 pintores y tuvieron que pedirle a la funeraria que les diera un plazo para pagar por el servicio, sin embargo se las ven difíciles ya que tienen que conseguir el recurso para pagar.

Por lo tanto, destacó el dirigente de los pintores que los apoyen en esta situación crítica que así como ellos, a están enfrentando varios sectores, principalmente aquellos que no cuentan con las prestaciones necesarias.

