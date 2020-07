Tormenta en zona mazateca de Oaxaca deja saldo de dos personas fallecidas

–También se reportan daños en 12 localidades de la sierra mazateca por inundaciones y deslaves

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Dos adultos mayores fallecidos, daños en por lo menos doce localidades de la sierra mazateca de Oaxaca, derrumbes e inundaciones, es el saldo que hasta el momento ha arrojado la tormenta eléctrica que azotó esta zona de la entidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que los dos adultos mayores fallecidos, vivían en la comunidad de “la providencia” del municipio de Huautla de Jiménez, quienes respondían a los nombres de Rosaura González García de 76 años y Cirilo Teófilo García Martínez de 80 años de edad, ambos fallecieron sepultados por el deslizamiento de una ladera dónde se ubicaba su vivienda.

Por medio de las redes sociales, habitantes de Huautla de Jiménez subieron videos de cómo algunas calles de este pueblo mágico de Oaxaca se convirtieron en auténticos ríos, además dieron a conocer que se presentó un derrumbe sobre la carretera federal, dejando incomunicada a varias poblaciones de la zona.

Los municipios más afectados por esta tormenta eléctrica fueron San Antonio Eloxochitlán, Huautla de Jiménez, San José Tenango, San Mateo Yoloxochitlán, Cuyamecalco Villa de Zaragoza y Santa María Tlalixtac, informó este domingo el gobierno del estado, asimismo dio a conocer que en estas poblaciones las lluvias alcanzaron niveles altos, lo cual generó el desbordamiento de ríos y el colapsamiento del sistema de alcantarillado.

Además la CEPCO informó que la onda tropical número 15 ocasionó varios derrumbes que provocaron el cierre de carreteras y caminos rurales, por lo que las autoridades municipales y comunales convocaron a la población para realizar tequios y retirar la tierra y lodo que impedía el paso de vehículos, por su parte el gobierno federal y estatal anunciaron que enviarían maquinaria pesada para ayudar con los trabajos de remoción.

Cabe mencionar que el ejército mexicano activó el plan DN-III, para atender a los damnificados, además se solicitará la declaratoria de emergencia para estos municipios y así se pueda tener acceso a los recursos del FONDEN.





