Suspende gobierno de Loma Bonita fiesta particular

-Esto luego de varios reportes ciudadanos y por no respetar el decreto del cabildo

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Loma Bonita que preside Raymundo Rivera Hernández, suspendió una fiesta particular que se estaba llevando a cabo en la comunidad de San Benito el encinal, esto luego de que varias personas lo reportaron a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y estatal, quienes hicieron la invitación a los asistentes para que se retiraran del lugar, asimismo el ayuntamiento dijo que las personas que no acaten las medidas que emitió el gobierno municipal, serán acreedores a una multa, aunque no se especificó el monto.

En una publicación que hizo la autoridad municipal en las redes sociales, informó que la razón por la cual se suspendió dicha fiesta, fue porque no estaban acatando el decreto que aprobó el cabildo de suspender todas las reuniones y aglomeraciones en eventos particulares, debido a las muertes sospechosas por Covid que se han registrado en los últimos días.

