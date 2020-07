IOAM entrega restos de migrantes fallecidos por Covid en Estados Unidos

-Fueron 7 las urnas que se entregaron de migrantes oaxaqueños que fallecieron en Nueva York. Se gestionará la repatriación de urnas de migrantes fallecidos en California

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), entregó este domingo 17 restos mortuorios a familiares de migrantes oaxaqueños que lamentablemente fallecieron en los Estados Unidos por Covid-19, la dependencia informó que ésta es la primera entrega y posteriormente habrá una segunda entrega por parte del estado de Nueva York.

La Directora General del IOAM Aida Ruiz, García, dijo que también se hablará con el gobierno del estado de California, para que también sean enviados los restos mortuorios de migrantes oaxaqueños que lamentablemente perdieron la vida por la pandemia en ese estado de la unión americana.

Agregó que por instrucciones del Gobernador Alejandro Murat, la dependencia a su cargo habilitó al inicio de la pandemia los medios necesarios para brindar atención inmediata y oportuna a la comunidad migrante y familias oaxaqueñas que radican en Estados Unidos, para ello se ha trabajo con los 50 consulados mexicanos, para dar apoyo en la gestión y repatriación de los restos mortuorios.

Detalló que de los 17 restos, 16 son hombres y una mujer, en cuanto a las regiones de origen fueron 5 de los valles centrales, 4 de la mixteca, 3 a la costa, 2 a la sierra sur, 2 al istmo de Tehuantepec y uno a la cuenca del papaloapan, asimismo se dio a conocer que la mayor parte de los restos de migrantes fallecidos por Covid en Estados Unidos, han sido reclamados por sus familiares.

Con base a la información emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al corte del 03 de julio, se tienen contabilizados un total de 138 oaxaqueños fallecidos por esta contingencia, en total, mil 606 mexicanos han fallecido, siendo Puebla el estado de mayor afectación con 500 y Guerrero con 173 decesos, respectivamente.

Cabe mencionar que se está brindando asesoría legal y se está cubriendo el 100 por ciento del costo de traslado de la Ciudad de México a la entidad y se están respetando las disposiciones sanitarias nacionales e internacionales, todo esto dijo la titular del IOAM, al apoyo por parte del gobernador.

Finalmente, Ruiz García compartió los correos: [email protected] o 951 127 5499 para cualquier asesoría jurídica, así como el de [email protected] para el servicio de traslado de restos mortuorios, o bien el número telefónico 951 242 51 14 para la atención que se solicite.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario