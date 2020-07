Arrancan programa “Movimiento vecinal” en agencia Santa Rosa de Oaxaca

–El objetivo es recuperar los espacios públicos y desde la prevención disminuir la delincuencia

Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Este domingo se puso en marcha el programa “Movimiento vecinal” en la colonia sauces de la agencia de Santa Rosa, el cual consiste en la recuperación de espacios públicos para rehabilitarlos y sean ocupados como lugares de esparcimiento por la población y así disminuir los delitos.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas, comentó que este programa se busca implementarlo en las agencias que se lo permitan, para ello afirmó, ya han platicado con algunas de ellas, incluso mencionó que se contemplarán otros municipios de la entidad en las ocho regiones.

Agregó que en esta jornada se limpió más de un kilómetro del parque lineal, el cual ya representaba un foco de infección, además de que se estaba utilizando para otro tipo de prácticas, por ello reiteró la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y la población.

Vera Salinas dijo que estas actividades son con un mensaje de jóvenes hacia jóvenes y hacia los niños y tiene que ver con el tema de erradicar la violencia en cuestión de género y es que en muchas ocasiones la violencia viene del interior de los hogares, lo cual fue confirmado por algunos de los jóvenes que participaron en la limpieza y en el pintado de un mural.

Por su parte el Agente municipal de Santa Rosa, Ricardo Ramírez, dijo que la idea es la de recuperar las áreas verdes que se encuentran abandonadas, por ello manifestó que espera que se sigan realizando este tipo de actividades, además mencionó que cuando se le planteó la propuesta a Vera Salinas, decidió impulsarlo e invitar a la población a participar en ella.

