Amplían una semana más cierre de negocios no esenciales en Loma Bonita

–El cabildo aprobó esta medida, debido a que muchas personas y comercios no acataron la medida tomada el pasado domingo 5 de julio

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- El cabildo de Loma Bonita decidió extender una semana más el cierre de los comercios no esenciales de la cabecera municipal, debido a que la situación en este municipio de la cuenca del papaloapan no ha mejorado en cuanto a las muertes sospechosas por Covid.

Al término de la sesión de cabildo el Presidente Municipal Raymundo Rivera, dio una conferencia de prensa, ahí dijo que esta semana en que se cerró el comercio fueron insuficientes para disminuir los contagios de Covid en el municipio, asimismo indicó que con una semana más con estas medidas se podrá ver un cambio más favorable.

El edil dijo que una razón por la cual se tomó esta decisión, es porque algunos comercios como la sucursal de Elektra, no acataron la disposición de cerrar desde el pasado lunes 6 de julio, pero que estaban prestos para abrir este lunes 13, pues el cierre debe ser por lo menos de ocho días.

Además mencionó que si todos los comercios hubieran obedecido el decreto, muy probablemente la decisión de ampliar una semana más el cierre de negocios no esenciales no se habría tomado, incluso dijo que lamentablemente algunas personas no hicieron caso como la fiesta que se fue a clausurar el sábado 11 de julio.

Cabe mencionar que el sector comercial de Loma Bonita respalda la decisión tomada por el edil Raymundo Rivera, sin embargo piden que se gestionen apoyos para este sector, toda vez que por cerrar sus negocios han dejado de generar ingresos para su personal y para sus familias, en ese sentido el mandatario municipal, dijo que se seguirá apoyando a la ciudadanía, incluyendo al sector comercial.

