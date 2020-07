Realiza SSPO revisión de rutina en el Centro Penitenciario Varonil Tanivet

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de julio de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informa que, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social (SPyRS); con el objetivo de mantener el orden y la legalidad al interior del Sistema Penitenciario del Estado, se llevó a cabo una revisión de rutina en el Centro Varonil ubicado en Tanivet, Tlacolula.

De acuerdo con los protocolos correspondientes, personal de seguridad y custodia se encargó de realizar las revisiones en cada uno de los pabellones.

Cabe destacar que las instalaciones fueron previamente sanitizadas, lo mismo que, durante y después de dicha revisión; manteniéndose las medidas sanitarias emitidas por las autoridades del sector salud, para prevenir la propagación y contagios de Covid-19.

Brindando seguridad perimetral en ese Centro Penitenciario, participó personal de la Policía Estatal; Policía Vial Estatal y Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC); en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN).

La SSPO mantiene firme el compromiso del Gobernador del Estado, Maestro Alejandro Murat; de impulsar un modelo de reinserción social basado en el estricto respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

