Pese a casos de Covid, lamentable que en comunidades y colonias de Valle Nacional no dejen sanitizar



-La población tiene la idea que el líquido los contagiará, cuando en realidad no provoca daños en los seres humanos

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- A pesar de los casos positivos de Covid-19 que se han registrado en este municipio, es lamentable que en algunas colonias y comunidades, hay personas que se niegan a que las autoridades sanitarias y municipales saniticen las calles de sus poblaciones, así lo manifestó elencargado de la cuadrilla Eruviel Pérez Esteban.

Mencionó que muchas personas piensan que el líquido con el se sanitiza pueda afectarlos en lugar de protegerlos, esto se debe en que en las redes sociales se ha manejado esta información falsa, cuando la sustancia que se usa no provoca daños en los seres humanos, pues está hecho a base de agua, jabón y alcohol.

Y es que el gobierno municipal de Valle Nacional que encabeza Rey Magaña García inició una campaña de sanitización en colonias de la cabecera municipal, sin embargo dijo el funcionario del ayuntamiento, que se han encontrado con personas que no les permiten desinfectar sus hogares, pese a la explicación que se les da.

Para evitar alguna posible confrontación, el ayuntamiento está trabajando de manera coordinada con las autoridades auxiliares, a quienes se les informa que la brigada visitará sus colonias, para que den aviso a sus habitantes y así evitar malos entendidos con la población.

Cabe mencionar que el municipio de Valle Nacional registra al corte del viernes diez de julio, 19 casos confirmados de Covid, entre ello el Presidente Municipal Rey Magaña García, quien dio a conocer que dio positivo por medio de sus redes sociales y actualmente se encuentra en aislamiento en su domicilio.

