Llega al Aeropuerto de la Ciudad de México 245 urnas de mexicanos que perdieron la lucha contra el Covid-19 en Estados Unidos

-El traslado fue a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana desde Nueva York

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un traslado sin precedentes en la historia consular de México, mediante un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se concretó esta misión desde Nueva York hasta la Ciudad de México trayendo consigo 245 urnas con las cenizas de los mexicanos que han fallecido a causa del Covid-19 en los Estados Unidos.

Previo a la salida de Nueva York, se realizó un servicio fúnebre en la Catedral de San Patricio, con la presencia de algunos de los familiares de los fallecidos y a su llegada a territorio mexicano fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería Mexicana quienes reiteraron el más profundo pésame por el deceso de los nacionales mexicanos en Estados Unidos.

Confirmaron que la red consular mexicana en ese país continuará apoyando apoyando a las familias que lo requieran, implementando esquemas de repatriación de cenizas. Asimismo, señalaron que diversas áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaron esta repatriación con múltiples actores en Estados Unidos y México que coadyuvaron a su éxito.

