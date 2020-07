Cerrarán aniversario de la CCO con música para niñas y niños berrinchudos

-El concierto de “Puro Berrinche” será transmitido en la página de Facebook de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en punto de las 18 horas de este sábado

Con este concierto, la Casa de la Cultura Oaxaqueña concluye las actividades que se prepararon con motivo de su 49 aniversario

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de julio de 2020. Para cerrar con broche de oro las dos semanas de actividades que se prepararon con motivo de su 49 aniversario, la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) llevará la música de la agrupación oaxaqueña “Puro Berriche”, en un concierto virtual que se transmitirá este sábado en punto de las 18 horas, a través de la página de Facebook de la institución: facebook.com/casadelaculturaoaxaquena.

El concierto virtual denominado “Música berrinchuda para niñas y niños berrinchudos”, contará con la participación de los integrantes de la agrupación conformada por Irving “Plumífero” Cruz en las percusiones, Moisés Pérez en el bajo y Eduardo Ramírez en la guitarra acústica y voz.

“Puro Berriche”, es una agrupación integrada por docentes egresados del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, su repertorio está dirigido al público infantil y la convivencia entre familia a través de canciones, cuentos y juegos musicalizados.

El grupo se ha presentado en diversos municipios del estado de Oaxaca, así como en bibliotecas de la capital y en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, llevando en sus canciones el fomento a la imaginación, los derechos de la infancia, entre otros temas.

Con las canciones “No fui yo”, “Mueve tu cuerpo”, “Un monstruo debajo de mi cama”, entre otras más, la agrupación “Puro Berrinche” y la CCO invitan a disfrutar en familia y desde casa este concierto virtual.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario