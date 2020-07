A pesar de criticas, caravanas anti AMLO seguirán en Oaxaca

-Mencionaron que al momento hay presencia en 140 ciudades del país y 35 del extranjero

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Por cuarta ocasión se llevó a cabo la caravana anti AMLO que convocó el organismo denominado Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), estas caravanas dijo Eduardo Santiago, quien simpatiza con este movimiento, se continuarán realizando cada dos semanas en distintas ciudades del país y del extranjero, a pesar de las críticas.

Mencionó que son alrededor de 140 ciudades del país y 35 en el extranjero las que hasta el momento forman parte del FRENAA, en el caso particular de Oaxaca, dijo que mucha gente se ha ido sumando, pues se trata de una convocatoria abierta y comentó que existe cierto temor en parte de la población, debido a la confrontación a la que incita el Presidente de la República.

Cabe mencionar que este frente anti AMLO, ha recibido muchas críticas y señalamientos en las redes sociales, sin embargo el entrevistado dijo que hasta el momento en el estado de Oaxaca no se ha presentado ningún tipo de agresión hacia quienes simpatizan con este grupo, aunque dijo que algunas personas les hacen comentarios y señas obcenas y espera que no pase de ahí.

Como ejemplo puso que cuando se hizo la primera caravana, colocaron una manta en un puente peatonal y minutos después llegaron seguidores del López Obrador a quitarla y la quemaron, lo cual dijo es un derecho de las personas que defienden al Presidente y es una prueba de la libertad de expresión que tiene el FRENAA.

En esta cuarta caravana las protestas están enfocadas en el manejo de la pandemia del Covid-19, en ese sentido Eduardo Santiago mencionó que Oaxaca no debió haber pasado al color naranja, pues los contagios no se han detenido en toda la entidad y principalmente en la ciudad de Oaxaca y en los Valles Centrales.

Además aclaró que por el momento no están enfocados en cuestionar las acciones del gobierno del estado, pues la instrucción de la dirigencia nacional del FRENAA, es la de cuestionar las acciones, decisiones y la forma de gobernar del Presidente López Obrador.

La caravana partió del COBAO de la agencia Pueblo Nuevo al paseo Juárez el llano, muy cerca de ahí un seguirdor de López Obrador dijo estar orgulloso del Presidente, y que este tipo de movilizaciones son porque las clases privilegiadas dejaron de estar protegidas y solapadas por las autoridades.

Incluso dijo que la forma en que se condujo el primer mandatario en la gira que realizó en los Estados Unidos fue buena y que ahora México está mejor que antes, pues ya no hay corrupción y los recursos y apoyos federales están llegando a quienes en verdad lo necesitan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario