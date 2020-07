Activa SSO protocolo de seguridad en el Hospital General de Juchitán

-Se realiza seguimiento puntual de las y los trabajadores que han resultado positivos a la prueba de COVID-19

Comunicado

Juchitán de Zaragoza, Oax. 10 de julio de 2020.- Siguiendo los protocolos de seguridad en salud para el personal y usuarios de las unidades médicas, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), desplegaron acciones preventivas y de contención, así como búsqueda de casos de COVID-19 en el Hospital General “Doctor Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán de Zaragoza.

Luego de realizar un tamizaje a 183 profesionales de la salud de dicha unidad, de esta cifra el 63% resultó positivo al virus, por lo que se procedió a activar estado de cuarentena en el nosocomio, para la protección tanto del cuerpo médico como de la población.

La institución precisó que se están reforzando las acciones para minimizar riesgos médicos y de operación, entre ellas, la sanitización de las diferentes áreas del hospital, así también se continuará la dotación de manera constante de equipos de protección personal, correspondientes según el lineamiento nacional vigente.

Señalaron que desde que inició la pandemia, se han realizado diferentes estrategias de abordaje como son el Tamiz-COVID-19 en el área de urgencias, la suspensión de cirugías, procedimientos electivos, consulta externa, restricción de la visita a pacientes hospitalizados e implementación de lineamientos de higiene y limpieza.

Cabe hacer mención que esta unidad hospitalaria continuará brindando atención médica en el servicio de urgencias. Respecto a los pacientes que reciben atención médica por COVID-19, serán referidos a la red de hospitales de la jurisdicción sanitaria, que consta de 13 unidades hospitalarias, con una disponibilidad de camas del 58%, designadas para la atención de pacientes positivos por COVID-19.

Finalmente, los SSO reiteran su compromiso de mantener la vigilancia activa, la atención de casos sospechosos y el seguimiento puntual del personal médico que resulte afectado por la enfermedad respiratoria.

