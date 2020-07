Vecinos logran clausura de laboratorio tras bloqueo; no contaba con permisos afirma Ayuntamiento de Oaxaca

-Personal del ayuntamiento y de los SSO analizarán la documentación e investigarán, las supuestas malas prácticas por parte del personal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de varias horas de bloqueo a la carretera federal 190, vecinos de la colonia “Linda Vista” lograron que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez clausuraran el laboratorio “San Francisco”, personal del ayuntamiento capital informaron que el establecimiento no contaba con los permisos correspondientes.

El inspector del gobierno municipal Julian Nava Padilla, comentó que en ningún momento el propietario del laboratorio se acercó al ayuntamiento para hacer los trámites correspondientes, fue por ello que al detectar esta situación, procedieron a la clausura del local, colocando sellos en los accesos.

Por su parte el Jefe de la Oficina de Dictámen Sanitario Eduardo Silva Chávez, comentó que trabajarán de manera coordinada con el ayuntamiento capitalino, para analizar el tema del laboratorio en cuestión, para así tomar una decisión si se le permitirá reabrir o no a este establecimiento, este proceso podría concluirse la tarde de este viernes o en máximo 24 horas.

También se realizará una visita al establecimiento, para verificar las condiciones sanitarias, además de analizar la documentación que tenga por parte del gobierno municipal y de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, así mismo se investigarán las supuestas malas prácticas que denunciaron los vecinos.

Y es que la mañana de este viernes un grupo de vecinos de la colonia “Linda vista” se manifestaron para exigir el cierre del laboratorio San Francisco, debido a que no estaban respetando los procesos sanitarios, mencionaron que el personal se cambiaba en la vía pública y que las muestras para pruebas Covid las transportaban a pie.

