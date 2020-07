Vecinos bloquean carretera 190, exigen retiro de laboratorio por no respetar medidas sanitarias

-Denuncian que el personal se cambia en la vía pública y que el traslado de las muestras para pruebas Covid las hacen caminando

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la colonia “Linda vista” de la capital oaxaqueña, bloquearon la carretera federal 190, para pedir al gobierno del estado que retire de ese lugar al Laboratorio San Francisco, uno de los manifestantes denunció que no están respetando las medidas de prevención sanitarias.

Agregó que el personal del laboratorio se cambia en la calle, lo cual representa un foco de contagio de Covid y esto ha generado preocupación en los vecinos del lugar, quienes se organizaron para realizar esta manifestación para pedirle al gobierno del estado que tome cartas en el asunto y retire al laboratorio de ese lugar.

Este laboratorio se encuentra sobre la calle Zacatecas y tiene una matriz en la misma colonia sobre la calle Mérida, a esa matriz trasladan las muestras que toman, los manifestantes dijeron que este traslado lo hacen a pie y no en un vehículo, es por estas razones que argumentan que están expuestos a contagiarse de Covid por estas malas prácticas.

Además dijeron que el dueño del laboratorio es vecino de la colonia y no se ha acercado al comité de vecinos, para solicitar el permiso para abrir un establecimiento en dónde se toman muestras para hacer las pruebas Covid, asimismo indicaron que cuando se instaló el laboratorio, tenía la leyenda “exclusivo tomas de Covid-19” y después lo cambiaron a “exclusivo tomas de salud”.

A pregunta expresa de que si los vecinos aceptarían un acercamiento con el propietario del laboratorio, el entrevistado dijo que lo que piden los vecinos es que las autoridades correspondientes intervengan para que se retire el establecimiento de ese lugar, también mostraron imágenes dónde se aprecia a personal del laboratorio caminando y cambiándose en la vía pública.

