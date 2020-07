Tuxtepec en semáforo rojo, con hospitales saturados en la Cuenca: Jurisdicción

-De los casos en la región, el 80% son de Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que de los 1,020 casos que se reportaron hasta este jueves en la región de la Cuenca del Papaloapan, el 80% son de Tuxtepec, el Jefe de la Jurisdicción Moisés Montalvo Asprón, aseguró que el municipio no está en color naranja, sigue en color rojo debido a los casos, además de que los hospitales de la región están saturados.

“particularmente en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec estamos en número rojos, informarle a la ciudadanía que nuestros hospitales están saturados, todas las camas del hospital están saturadas, las camas del IMSS están saturadas, en el ISSSTE tenemos dos camas disponibles que posiblemente hoy se cubran, estamos a espera de que egresen pacientes por mejoría o por defunción”, agregó.

Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse y a no bajar la guardia, y sobre todo salir a lo indispensable y en caso de que alguien salga que lo haga con todas las medidas, “anteriormente decíamos son número, pero ahora tenemos a un conocido, a un familiar, tenemos un pariente, un amigo, un compañero del trabajo, que ha enfermado, que ha fallecido, de ahí el llamado a protegernos”.

Reiteró que quienes adquieren el virus en la calle, lo pueden llegar a la casa sin que se den cuenta y que al tener contacto con sus familiares pueden enfermar varios, y prueba de esto es que en muchas familias son dos o más los integrantes que enferman, y en algunos casos fallecen.

Y es que Tuxtepec ocupa el segundo lugar a nivel estado por los casos, y de seguir las cifras en aumento, destacó el Jefe Jurisdiccional que no habría donde atender a los pacientes dado que en Veracruz, que es lo más cercano, también están en números rojos.

