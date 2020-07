Tras superar los mil casos de covid en la Cuenca, realizan operativo de prevención en Tuxtepec

-Será por el centro de la ciudad y donde pedirán a la población que siga con las medidas necesarias

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en el corte de este jueves se superaron los mil casos de covid en la región de la cuenca del Papaloapan, este viernes las autoridades realizaron un operativo en el centro de la ciudad, ya que es el pinto en donde más se concentra ka gente.

El Jefe de la jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón dijo que es importante que la ciudadanía siga con todas las recomendaciones y más cuando sale a realizar sus actividades esenciales, ya que así se evitar llevar el virus a sus hogares.

El recorrido fue por parte de autoridades de la Jurisdicción, personal de la guardia nacional y autoridades municipales, en donde se le invitará amablemente a la ciudadanía para que guarde las medidas correspondientes.

Durante el recorrido se supervisó que en los diversos negocios se contarán con todas las medidas de prevención, y es que a pesar de los llamados de las autoridades muchas personas han decidió ignorarlos y han optado por reiniciar sus actividades de manera cotidiana, provocando que en los últimos días los casos positivos de covid y las defunciones se incrementen.

FOTO: Impacto Publicitario

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario