Transportistas de Huajuapan serán sancionados si no acatan las medidas sanitarias

-Al menos 40% del transporte público, incumple con las medidas ante el covid

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La regiduría de Movilidad Urbana de Huajuapan de León, informó que se ha detectado que al menos 40% del transporte público, incumple con las medidas ante el covid, por lo cual iniciaron a aplicar las sanciones correspondientes a los conductores.



Estas circunstancias podrían ser un peligro para quienes utilizan el transporte público, ya que hay personas que no tienen el virus, sin embargo hay quienes sí, por lo que el virus podría propagarse al no cumplir con las medidas, sobretodo en este municipio donde los contagios son cada vez más.

El regidor de Movilidad urbana, Alejandro Rosales Olmos, indicó que personal de la Dirección de Movilidad junto con la Policía Vial Estatal, instalaron un dispositivo sanitario, asimismo, en este se registró el cumplimiento de las medidas que se han decretado a nivel municipal, estatal y federal, desde el inicio de la contingencia, así como también llevaron a cabo la sanitización de las unidades de transporte e impusieron las sanciones a los infractores, a través de las autoridades correspondientes.

Asimismo, Rosales Olmos, recalcó que la respuesta de la mayoría de los habitantes ante estas medidas es de coadyuvar al combate del Covid-19, pero lo que notaron es que gran parte porta cubrebocas pero no lo utilizan de manera correcta.

“El hecho de que carguen su cubrebocas habla de que conocen las medidas sanitarias, pero no todos las quieren cumplir, es una decisión personal y dado lo complejo que es revisar los mil 200 taxis concesionados que hay, unos 500 irregulares que se han identificado y los vehículos particulares, lo que haremos es reforzar las medidas en la población en general”, mencionó.

Finalmente, hace mención de que el semáforo en el estado de Oaxaca actualmente se encuentra en naranja, lo que no quiere decir que los contagios van disminuyendo, sino que se tienen los espacios en los hospitales para atender a quienes lo requieran, por esa razón, expresó que se deben acatar las medidas de protección y cuidarse es una responsabilidad personal.

