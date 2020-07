Oaxaca entre los tres primeros lugares a nivel nacional en violencia contra mujeres



-Ges Oaxaca señaló que el sexenio de Alejandro Murat podría ser el más violento contra las mujeres, ya rebasó los casos en el gobierno de José Murat y está cerca de alcanzar las cifras de Gabino Cué

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca se encuentra entre los primeros tres lugares de violencia contra las mujeres, este incremento en casos se ha presentado durante la actual pandemia por el coronavirus, así lo dio a conocer la Presidenta de Ges Oaxaca Angélica Ayala Ortiz.

Mencionó que el último dato que tenían, es que Oaxaca estaba en el noveno lugar, sin embargo para el 4 de febrero de este año la entidad ya se ubicaba en la cuarta posición y ahora se encuentra entre las tres primeras, por ello la preocupación de diversas organizaciones.

Asimismo critió que el discurso por parte del gobierno del estado y de la Fiscalía General es que se está trabajando, que la fiscalía está dando resultados y que el gobierno si cumple, cuando la realidad es totalmente distinta, pues cada mujer, joven o niña asesinada afecta a sus familiares y a la comunidad en general.

Otro dato que reveló esta organización, es que el gobierno que encabeza Alejandro Murat podría terminar por ser el más violento hacia las mujeres al final del sexenio, esto en comparación con el sexenio de José Murat, en dónde se registró el asesinato de 423 mujeres en seis años.

En el sexenio gobernado por Gabino Cué se llegó a 520 muertes de mujeres de manera violenta, mientras que a la mitad del mandato de Murat Hinojosa, se contabilizan 445 feminicidios, rebasando el sexenio de su padre y muy cerca de alcanzar a su antecesor.

