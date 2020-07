Juzgado Mixto de Nochixtlán suspende sus actividades por confinamiento

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Personal del Juzgado Mixto del municipio de Asunción Nochixtlán, estableció continuar en confinamiento domiciliario con el objetivo de no poner en riesgo la salud de los trabajadores y de los usuarios.

Por medio de un comunicado indicaron que para casos urgentes los usuarios podrán acudir a los juzgados civil y penal del municipio de la Villa de Etla.

“En atención al Acuerdo General Conjunto 9/2020, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, asimismo, observando los protocolos para la prevención de contagios de COVID-19 de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la misma ciudadanía, se determinó que el personal del Juzgado Mixto de Nochixtlán continúe en confinamiento.

Queremos extender una disculpa a la ciudadanía por las molestias que esta determinación pueda causarles, sin embargo, no podemos poner en riesgo al personal adscrito al Juzgado Mixto de Asunción Nochixtlán y a su vez a las personas que asisten para la gestión de algún asunto que le competa a esta instancia”, informaron.

Por último, dieron diversas recomendaciones al público en en general para que en medida de lo posible continúen acatando las medidas preventivas derivado de la contingencia sanitaria.

Cabe mencionar, que este documento no cuenta con sello oficial del Tribunal de Oaxaca, sin embargo no han emitido alguna posición sobre esto.

