Inician jornada de sanitización en Loma Bonita

-El Presidente Municipal dijo que el objetivo es la disminución de contagios y de fallecimientos por Covid



Ángel Ordaz



Loma Bonita, Oaxaca.- Este viernes por la mañana se inició una jornada de sanitización en las principales calles y avenidas de la cabecera municipal de Loma Bonita, en esta actividad estuvieron presentes el Presidente Municipal Raymundo Rivera, la Delegada distrital de atención ciudadana Luz María Gutiérrez y el Delegado Regional de Gobierno Víctor Virgen Carrera.



El edil dijo que es importante el apoyo del gobierno del estado para que esta jornada de sanitización se realice, además de que con esta acción se busca que los contagios y fallecimientos por Covid-19 disminuyan, pues en los últimos días se han incrementado de manera considerable, generando preocupación en la población lomabonitense.



Por su parte el Delegado Regional de Gobierno agradeció la participación de las autoridades municipales, de la policía municipal, de la policía vial y la policía estatal, asimismo pidió a la población que continúen participando en las acciones que se emprendan para disminuir los contagios de Covid.

Así mismo, tras la sanitización el presidente municipal estuvo entregando alrededor de 10 mil cubrebocas a los ciudadanos de escasos recursos, y con esto tratar de evitar que haya más defunciones, así mismo pidió a los habitantes de Loma Bonita que sigan con las recomendaciones indispensables como el uso del cubrebocas, la sana distancias y el lavado frecuente de manos.



Cabe mencionar que el municipio de Loma Bonita ha registrado un incremento en el número de fallecimientos, por ello el cabildo aprobó el pasado domingo cinco de julio, cerrar todos los comercios con actividad no esencial, para evitar que se sigan presentando contagios de Covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario