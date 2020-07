Inauguran farmacia de medicina tradicional en Jalapa de Díaz, para combatir al covid

San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.- El gobierno municipal y la Organización de Médicos Tradicionales Indígenas de la Mazateca Baja “Plantas que no Mueren” de Jalapa de Díaz, inauguraron este viernes en ésta población la primera en su tipo en la zona norte de Oaxaca, la Farmacia Comunitaria de la Medicina Tradicional “Manos que Curan”.

Durante la inauguración el presidente la Organización, Clemente Calixto Martínez, explicó que con la apertura de la farmacia de la medicina tradicional se ofrece una alternativa a todos los sectores de la sociedad, pero principalmente a la población indígena para afrontar la pandemia del COVID 19.

Dijo que a partir de hoy en la tienda de la medicina tradicional indígena podrán encontrar jarabes y pomadas, así como tés y hierbas medicinales que puede fortalecer su sistema inmunológico para proteger su defensa de los síntomas del COVID 19.

Explicó que los jarabes, pomadas, tés y hierbas que ponen a disposición del público ayuda a limpiar los pulmones de la suciedad que respiramos y es ahí donde provienen las diversas enfermedades que existe en el cuerpo humano y que afecta más a las personas que se le presenta síntomas del COVID 19.

Asimismo dijo que los medicamentos con hierbas medicinales están al alcance de la población , aunque también ofrecen consultas y curas de las diversas enfermedades como el diabetes, caída de matriz, piedra en riñón, cáncer de próstata, servicios de partos, curación de picada de víbora, y limpias mediantes hierbas medicinales.

Por su parte, el Presidente Municipal de Jalapa de Díaz, Jesús García Velásquez, dijo que con la inauguración de ésta farmacia comunitaria de la medicina tradicional indígena se cumple uno de los legados de su hermano, el extinto edil de ésta demarcación quien inició el proyecto.

Sin embargo; sostuvo que el proyecto inició con el apoyo del gobierno municipal y participación de los médicos mazatecos, donde ahora se han involucrados el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Culturas populares e indígenas, por lo que ahora se espera que se integren los tres niveles de gobierno y las iniciativas privadas para enriquecer y fortalecer el proyecto de la medicina tradicional único en su tipo en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Explicó que el proyecto es amplio e integral ya que en su proceso está considerando la capacitación a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato para que adquieran conocimiento de las plantas medicinales y sean en el futuro los próximos curanderos con la medicina tradicional, así como; un jardín botánico para sembrar las plantas, hierbas medicinales y su procesamiento, hasta lograr la meta de abrir una clínica de médicos tradicionales.

Cabe mencionar que los médicos tradicionales y las autoridades municipales, presenciaron una ceremonia ritual indígena para pedir permiso a la madre tierra de la apertura de su farmacia comunitaria de la medicina tradicional y finalmente se inauguró la farmacia, donde se le entregó a los directivos de la organización de los médicos mazatecos la llave y el sello de su edificio y de la organización, respectivamente.

