Hasta 8 casos positivos de Covid, se detectan a diario en un solo laboratorio de Valle Nacional

-Señaló el Químico Anuar Torres Olguín que las pruebas han aumentado hasta en un 100% en los últimos meses, debido a la pandemia que azota en la región.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- En las últimas semanas los laboratorios de análisis clínicos en el municipio de Valle Nacional, ha tenido un incremento de servicios de hasta un 100%, esto debido a la sintomatología que presentan los pacientes que acuden a estos establecimientos con el temor de haber sido contagiados de Covid-19.

Uno de los laboratorios que más actividad ha tenido en estos últimos días ha sido el Laboratorio EBENEZER en donde el Químico Clínico Anuar Torres Olguín, informó que tan solo en este establecimiento se está detectando de 5 a 8 casos positivos de Covid-19 diariamente, lo que ha causado preocupación de tan alarmante situación por lo que pidió a la ciudadanía, tomar en serio está enfermedad y protegerse de todas las formas posibles.

Mencionó que es imposible cuantificar los casos en este municipio ya que muchas personas con síntomas, prefieren utilizar remedios caseros y aislarse, para que de esta manera eviten ir al doctor para ser atendidos sin tomar en cuenta que ponen en riesgo a toda la familia.

En lo que respecta a las pruebas aplicadas a los pacientes, señaló que toda prueba que se realiza cuenta con un 98% de efectividad, por lo que recomienda a los pacientes que se realicen está prueba después de 5 días de sentir los síntomas, ya que en ese tiempo no solo se detecta al virus sino que también, se logra detectar los anticuerpos que dan información del avance de la enfermedad.

Comentó que a pesar de que la prueba del virus es la más solicitada, también hay requerimientos para pruebas de enfermedades de las llamadas estacionarias como dengue y chikungunya, sin embargo explicó que ante cualquier síntoma es necesario realizarse la prueba del Covid-19, ya que es la enfermedad que más mortandad ha registrado en este municipio.

