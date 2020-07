El ochenta por ciento de los feminicidios se han cometido con armas de fuego: Ges Mujeres

-El Istmo, Valles Centrales y la Cuenca, las regiones con más crímenes contra las mujeres afirmó este organismo

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Cuenca del papaloapan, ocupan los primeros lugares en violencia contra las mujeres, estas cifras se han mantenido desde hace varios años, informó la Presidenta de Ges Oaxaca Angélica Ayala Ortiz.

Agregó que de acuerdo a las estadísticas, el ochenta por ciento de las mujeres han sido asesinadas con arma ded fuego, lo cual debe generar preocupación en las autoridades, pues se debe investigar de dónde provienen esas armas, asimismo indicó que el 24 por ciento de la violencia a las mujeres se ha generado en sus propios domicilios, principalmente desde que se inició la pandemia.

Mencionó que la violencia feminicida ha sido reconocida por las autoridades, al emitir una alerta de violencia de género para el estado de Oaxaca y para 40 municipios de la entidad, sin embargo esta alerta evidencía una grave problemática de seguridad para la libertad,la integridad y la vida de todas las mujeres.

Añadió que a dos años de que se emitió esta alerta no se han visto avances para disminuir esta incidencia y lo más preocupante dijo, es que en lo que va de la adsministración del Gobernador Alejandro Murat, se han cometido crímenes en contras de mujeres y niñas, además del incremento en agresiones durante la pandemia.

Ayala Ortiz dijo que durante la pandemia se han dado los casos más crueles de violencia, como ejemplo puso las fosas que fueron localizadas en Tuxtepec, en dónde se encontraron restos humanos, al parecer de jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos meses.

También mencionó el caso de mujeres encontradas semi enterradas en Huajuapan de León y la jóven que calcinaron en Ejutla de Crespo y lamentó que estos crímenes y otros más continúen impunes por el tema de la impunidad que prevalece, por ello han pedido en reiteradas ocasiones a las instancias de procuración de justicia, que se requieren protocolos de actuación profesionalizados.

