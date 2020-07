Difunde IEEPO sugerencias para el regreso a clases en educación primaria, elaboradas por Mejoredu

-La autoridad educativa reitera que el regreso a clases en nuevo ciclo escolar será cuando el semáforo sanitario esté en verde

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de julio de 2020.- Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al ser la principal prioridad la protección de la vida y la salud de quienes participan en el proceso educativo y conforme lo estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP), el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 se realizará en Oaxaca cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias.

Al respecto, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, explicó que derivado de la reunión virtual con autoridades educativas del país y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), presidida por el secretario Esteban Moctezuma Barragán, se presentaron las sugerencias para el regreso a las clases en educación primaria, cuya finalidad es contribuir a las acciones emprendidas por las autoridades educativas del país.

El documento ofrece a las figuras docentes y directivas escolares de educación primaria, una serie de elementos de apoyo en los aspectos socioemocionales, pedagógicos y de educación a distancia en el regreso a las escuelas después del confinamiento; se fundamentan en la importancia de construir comunidad y de recuperar los vínculos pedagógicos y afectivos que forman parte de la vida cotidiana de las escuelas, los cuales se modificaron o se suspendieron.

De esta manera, se promueve un trabajo colaborativo, de ayuda mutua y que contribuya a romper con el miedo al otro y recuperar la escuela como un espacio de tranquilidad y seguridad, física y socioemocional. Además, se caracterizan por su adaptabilidad y flexibilidad y parten de un enfoque de atención en y para la diversidad.

Con ello, se busca apoyar a las comunidades escolares para conocer las experiencias y emociones vividas durante el confinamiento, restablecer los vínculos pedagógicos al regresar a clases y continuar con la educación si se vuelven a dejar temporalmente las aulas, se destaca en el documento que se puede consultar en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo.

Entre las sugerencias se encuentran dedicar tiempo y espacio para el reencuentro de la comunidad escolar; ofrecer actividades para compartir experiencias y valorar los aspectos positivos y negativos del trabajo docente a la distancia.

En el restablecimiento de los vínculos pedagógicos al regresar a clases, aconseja priorizar aquellos aprendizajes que requieran dar continuidad; promover espacios y condiciones de sana distancia para la colaboración entre directivos y docentes, vincular los saberes locales y las prácticas culturales con los contenidos curriculares básicos y flexibilizar estrategias de enseñanza. En el caso de volver a dejar las aulas, diseñar una propuesta de atención educativa encaminada al aprendizaje en casa y el uso de la tecnología disponible.

El Director General del IEEPO afirmó que el Instituto coadyuva constantemente con las acciones presentadas por la Mejoredu; y reiteró que en Oaxaca el regreso a clases se hará respetando los protocolos sanitarios correspondientes para salvaguardar en todo momento la salud de la comunidad escolar de la entidad y tomando en cuenta las opiniones de todos los actores educativos en las regiones y municipios.

