Contribuyamos a disminuir riesgos de contagio por Covid19: Irineo Molina

-Sigue la instalación de lavamanos portátiles en diferentes puntos de la ciudad

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Contribuir a disminuir riesgos de contagio por Covid-19 es tarea de todos, por eso el diputado federal Irineo Molina continúa con la instalación de lavamanos portátiles en diferentes puntos de la ciudad.

En esta ocasión se acudió al llamado de la clínica del ISSSTE, donde se instaló un lavamanos en el área de #COVID19.

Recuerda que el lavado de manos es un acto prioritario y se debe hacer de manera frecuente, donde lo ideal es dedicar entre 40-60 segundos.

Son medidas básicas pero muy efectivas para disminuir el riesgo de contagio por #COVID19

¡Juntos, saldremos adelante!

